CM.com – Inter, intrigo quarta punta: Pinamonti è l’ago della bilancia. E Raiola chiede garanzie a Conte

E’ il nome nuovo per il mercato dell’Inter. In queste ore sono rimbalzate delle voci di un possibile interessamento dei nerazzurri per Gervinho, in ottica quarta punta. Il club di Suning, però, deve decidere prima il futuro di Pinamonti, che rappresenta il vero e proprio ago della bilancia.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mino Raiola, agente dell’attaccante azzurro, avrebbe chiesto garanzie all’Inter. Il centravanti classe ’99 ha il desiderio di giocare con continuità e questo potrebbe rappresentare un ostacolo per le ambizioni di Antonio Conte. Pinamonti è consapevole di avere davanti a se giocatori di primo livello e ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2024. In caso di partenza, Marotta punterebbe forte su Gerninho.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<