Inter, il Tottenham pronto ad aumentare l’offerta per Skriniar. Una cessione per limare distanza tra domanda e offerta

Il futuro di Milan Skriniar resta un tabù. Il difensore slovacco, in panchina nella prima gara di campionato contro la Fiorentina, è seguito da tempo dal Tottenham ed è in cima alla lista dei desideri di Mourinho. C’è ancora molta distanza tra domanda e offerta, ma gli Spurs sono pronti a dei sacrifici per arrivare al centrale di Conte.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club londinese sta lavorando sulla cessione di Juan Foyth. I 10 milioni di euro che spera di ricavare, andranno ad aumentare l’offerta all’Inter, che chiede 50 milioni di euro più bonus per lasciar partire il suo difensore. Il Tottenham potrebbe avvicinarsi a 45 milioni.

