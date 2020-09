Sky – Inter su Smalling? Intanto la Roma fa sul serio: contatti riavviati con lo United

L’Inter ha gli occhi puntati sul mercato, soprattutto in difesa. Quello arretrato è un reparto che ha subito un sensibile cambiamento rispetto alla scorsa stagione e ora tutto è legato al futuro di Milan Skriniar. In caso di una sua partenza, un obiettivo concreto dei nerazzurri è Smalling, che però piace molto anche alla Roma e fa sul serio per riportarlo nella capitale.

Stando a quanto riportato da Sky, infatti, l’inglese è l’obiettivo numero uno per la difesa di Fonseca. Il club sta preparando una nuova offerta al Manchester United e l’idea è di acquistarlo a titolo definitivo. I contatti tra le parti sono vivi e anche, con la Roma che rappresenta anche una destinazione gradita a Smalling.

