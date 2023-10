Dopo averlo affrontato più volte nella passata stagione, l’Inter domani sera si troverà davanti ancora una volta da avversario Angel Di Maria. L’esterno argentino, dopo aver vestito per una sola stagione la maglia della Juventus, ha scelto di tornare al Benfica.

Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, l’ex Paris Saint Germain si è ritrovato a commentare le voci di mercato circolate la scorsa estate in merito a presunti contatti avuti proprio con l’Inter. El Fideo, a tal proposito, ha smentito tali indiscrezioni: “Non è vero, non c’è stato nessun contatto in estate”.

Di Maria, poi, ha inviato un messaggio all’amico Lautaro per il grande momento che sta attraversando con la maglia dell’Inter: “Lo sentirò domani, sta attraversando un grande momento e sta segnando tanti gol”.