VIDEO – Cuadrado e Calhanoglu scatenati: il ballo diventa virale

Giornata di rifinitura ad Appiano Gentile alla vigilia della seconda giornata di Champions League contro il Benfica. Ambiente particolarmente sereno per la formazione nerazzurra a poche ore dalla sfida europea, come testimoniato dalle immagini catturate dalle telecamere dell’Inter. E’ questo il caso di Juan Cuadrado, rientrato in gruppo dopo l’infortunio, e Hakan Calhanoglu, impegnati in un passo di danza diventato subito virale. Divertente anche il momento in cui il colombiano vede avvicinarsi Inzaghi e per un istante stoppa il balletto improvvisato con il compagno turco.