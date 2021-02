Tre partite senza subire gol: così la difesa è diventata di ferro

I campionati si vincono dalla difesa: Antonio Conte lo sa e negli ultimi mesi ha lavorato molto sulla difesa puntando sempre più sul terzetto composto da de Vrij, Skriniar e Bastoni. Piano piano i gol subiti sono diventati meno e nelle ultime tre partite di campionato Handanovic non ha subito nessuna rete.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la striscia è interrotta soltanto dal gol di Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia che però non è comunque bastato ai rossoneri per passare il turno. Contro la Juventus i nerazzurri hanno rischiato poco o nulla e il portiere sloveno è stato impegnato soltanto nel finale, mentre contro Udinese e Benevento è stato quasi totalmente inoperoso.

L’attacco continua a viaggiare su ottimi ritmi e, puntellata la difesa, Conte può veramente lanciarsi nella rincorsa allo Scudetto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<