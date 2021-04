Dal miglior attacco alla miglior difesa: così l’Inter ha alzato il muro e chiuso la pratica scudetto

I meriti sono del terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni e di Conte

Dal 28 aprile e dal 3-0 rifilato al Genoa, l'Inter di Antonio Conte non è andata più oltre le 2 reti. Nonostante questo, la squadra nerazzurra ha centrato 12 vittorie nelle ultime 14 partite e chiuso praticamente la pratica scudetto. Come? Con la difesa, la migliore d'Italia con 29 reti incassate in 33 giornate.