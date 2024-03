Digitalbits, l’Inter non si arrende e vuole i soldi: le ultime novità

Fra le novità che emergono dalla comunicazione agli investitori sulla semestrale luglio-dicembre 2023 dell’Inter, c’è anche la questione relativa all’ex main sponsor Digitalbits, ovvero l’inadempiente società di criptovalute che ha fatto da main sponsor nella stagione 2022-23.

Come riporta Tuttosport, l’iter legale per recuperare le somme non pagate sta proseguendo. Il club nerazzurro ha avviato la notifica dell’ingiunzione del Tribunale di Milano contro Digitalbits che, da par suo, si giustifica con la crisi che ha attanagliato il settore nell’ultimo periodo.