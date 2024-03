Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento vissuto dalle tre grandi del calcio italiano, con l’Inter prima in classifica a +12 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo.

Secondo l’ex tecnico di Fusignano, “il gap con l’Inter si può ridurre con la forza delle idee. L’Inter sta giocando un calcio spettacolare, moderno, europeo. E non è giusto criticare Milan e Juve perché non riescono a tenere il passo dei nerazzurri. Però bisogna saper leggere le situazioni e operare di conseguenza. Il Milan dovrà prendere giocatori funzionali al prezzo giusto. Ma per farlo serve competenza in chi decide, quindi nei dirigenti“.