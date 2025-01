Dimarco DURO dopo il derby: “E’ la seconda volta che succede”

Non è stata senz’altro la miglior prestazione di Federico Dimarco quella di ieri sera nel derby di Supercoppa contro il Milan. L’esterno sinistro, così come tutta l’Inter, specialmente nella seconda parte della ripresa ha accusato un netto calo di concentrazione che ha consentito ai rossoneri di trovare la strada per l’inaspettata rimonta. Un atteggiamento che andrà corretto a partire dal prossimo match di campionato contro il Venezia, come ribadito subito in conferenza stampa ieri sera dallo stesso Dimarco.

Queste le sue parole: “Una squadra come la nostra, sul 2-0 non può farsi rimontare in questa maniera. I particolari fanno la differenza. È la seconda volta che il Milan ci fa gol alla fine. Non può succedere. Abbiamo affrontato una squadra forte. E se molli, le squadre forti ti fanno gol. Avevamo vinto le ultime tre Supercoppe, purtroppo non sempre si riesce a trionfare. Ora dobbiamo rialzarci prima possibile perché davanti a noi c’è subito una partita in campionato. Siamo l’Inter, una grande squadra e tutti gli obiettivi sono importanti. Complimenti al Milan che ha fatto una grande gara. Anche noi l’abbiamo fatta. Analizzeremo gli errori fatti e andremo avanti, tutte le sconfitte aiutano a migliorare. Perdere un derby non è semplice. A testa alta dovremo affrontare le prossime partite nel migliore dei modi possibili”.