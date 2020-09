Tutto pronto: manca sempre meno all’esordio ufficiale per la stagione 2020/2021 dell’Inter di Antonio Conte. Alle 20:45 in diretta su Dazn i nerazzurri sfideranno a San Siro davanti a 1000 tifosi la Fiorentina dell’ex Cristiano Biraghi. Come sempre, prima di ogni partita, commentiamo insieme in diretta sui canali social di PassioneInter le scelte ufficiali dei due allenatori!

