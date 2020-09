Felipe e l’esperienza all’Inter: “Arrivai grazie a Cassano, lo ringrazierò per sempre. Onorato di vestire quella maglia”

Pochissime presenze (4) in sei mesi all’Inter, da febbraio a giugno 2015 per Felipe. Il difensore brasiliano, da una vita in Serie A dove ha vestito – tra le altre – le maglie di Fiorentina, Udinese e SPAL, si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Tra i suoi racconti anche l’arrivo all’Inter grazie all’amico Antonio Cassano, facendogli coronare il sogno di vestire la maglia nerazzurra: “L’Inter aveva diversi infortunati e cercava un difensore.Lessi sui giornali i nomi di vari svincolati e pensai: ‘Ma perché non uno che gioca in Italia e conosce già il campionato?’. Non ero arrogante, sarei stato onorato di vestire quella maglia. Mia moglie Caterina mi disse di chiamare Cassano. Lui mi rispose: ‘Tranquillo, ho già capito tutto. Dammi giusto qualche minuto’. Il giorno dopo ero all’Inter, lo ringrazierò per tanto tempo”.

