VIDEO – Oggi l’Inter ritorna in campo: la carica di Lukaku!

Ci siamo, è tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter. Inizia la stagione 2020/2021 a San Siro alle 20:45 contro la Fiorentina per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri infatti recupereranno la prima giornata mercoledì alle ore 18:00 contro il Benevento.

Tutti pronti per una nuova stagione da vivere con il fiato sospeso, e per il match di oggi Romelu Lukaku è già carico. Ecco il video pubblicato dall’account ufficiale Twitter del club:

