Le ULTIME sulle formazioni di Inter-Fiorentina, Brozovic parte favorito. Bastoni al centro della difesa

Tutto pronto per l’esordio ufficiale nella stagione 2020/2021 per l’Inter di Antonio Conte. Alle 20:45 a San Siro davanti a 1000 tifosi nerazzurri Lukaku e compagni sfideranno la Fiorentina per la seconda giornata di Serie A. Sarà subito la serata dei nuovi acquisti Hakimi – padrone della fascia destra – e Alexander Kolarov, che agirà nei tre di difesa sul centro-sinistra. L’unico dubbio – stando alle ultime indiscrezioni – per il tecnico dell’Inter riguarda il centrocampo. Al momento Marcelo Brozovic è favorito su Roberto Gagliardini per affiancare Nicolò Barella alle spalle di Eriksen. Davanti non si toccano Lukaku e Lautaro, mentre tornerà titolare Ivan Perisic. Arturo Vidal – invece – partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

