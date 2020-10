Diritti Champions League: Dazn si defila, Amazon si aggiudica il match del mercoledì. Tutti i dettagli

Situazione in divenire in Champions League, per quanto riguarda i diritti televisivi a partire dalla prossima stagione. Dazn, inizialmente in pole position per la trasmissione delle partite continentali, si sarebbe defilata: ecco i dettagli della situazione diritti televisivi nella massima competizione europea.

Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, i diritti televisivi della Champions League, a partire dalla prossima annata, dovrebbero spettare a Sky, Mediaset ed Amazon; in particolare, Mediaset dovrebbe trasmettere il match in chiaro del martedì, mentre Amazon avrebbe acquisito quello del mercoledì. A breve, comunque, è prevista una ufficializzazione della UEFA.

Diritti tv della Champions: al secondo giro @SkySport e Mediaset (per il match in chiaro del martedi) dovrebbero aver superato Dazn. Amazon ha acquisito il match del mercoledì. A breve @UEFA dovrebbe ufficializzare il tutto. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) October 19, 2020

