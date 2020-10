CM.Com – Kolarov, non ci siamo: serve un colpo in difesa, occhi su Milenkovic?

L’Inter esce sconfitta per 1-2 dal derby di Milano contro i rivali rossoneri, anche e soprattutto a causa di alcune lacune difensive. Il responsabile numero uno del tracollo nerazzurro nella stracittadina meneghina non può che essere Aleksandar Kolarov, adattato a centrale di sinistra nella retroguardia a 3 di Antonio Conte: la dirigenza potrebbe ripiombarsi sul mercato alla ricerca di una soluzione valida.

A tal proposito, il nome più gettonato dovrebbe essere quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo classe 1997 della Fiorentina, in scadenza nel 2022, dovrebbe essere messo sul mercato nei prossimi mesi, visto che non sembra intenzionato a rinnovare con i toscani; secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter potrebbe bussare alla porta dei gigliati per averlo.

La richiesta è di 40 milioni, al momento cifra che non può essere spesa dal club di Viale della Liberazione. La trattativa, però, potrebbe essere intavolata, anche per fornire a Conte la possibilità di spostare Milan Skriniar sul centro-sinistra.

