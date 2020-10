Il Messaggero – Si riapre la pista Dzeko? L’Inter alla finestra per gennaio

Dopo essere stato ad un passo dalla Juventus nell’ultima finestra di mercato, Edin Dzeko si è ripreso la scena nell’attacco capitolino. Nelle gare contro Juventus (in casa) ed Udinese (in Friuli) era rimasto a secco, ma nel 5-2 al Benevento si è sbloccato con una doppietta a dir poco rinvigorente. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, si riapre un’opzione uscita per il bosniaco.

Nella prossima finestra di mercato invernale, infatti, Edin Dzeko potrebbe essere preso nuovamente in considerazione nella lista dei partenti giallorossi. In tal caso, su di lui sarebbero concentrate le attenzioni sia dell’Inter che di una compagine dalla Premier League; se il bosniaco dovesse essere ceduto, la Roma si fionderebbe nuovamente su Arek Milik.

