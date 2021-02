Diritti tv, ancora un nulla di fatto. Tutte le big con Dazn, ma l’accordo non c’è: il punto

Ancora nulla di fatto per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A relativi al prossimo triennio, il cui bando è in stallo da diverso tempo a causa del mancato accordo fra i club. In corsa ci sono DAZN e Sky, con il primo che sembrava nettamente in vantaggio sino a qualche giorno fa, prima del tentativo di rilancio dell’emittente satellitare insieme ad Eleven Sport.

Quest’oggi si è tenuta la votazione a riguardo in Assemblea di Lega, senza trovare però un accordo. Stand0 a quanto riportato su Twitter dal giornalista Franco Vanni, a favore di Dazn si sarebbero espresse 11 società, che rappresentano il 90% della tifoseria italiana (Lazio, Cagliari, Atalanta, Inter, Juventus, Fiorentina, Parma, Udinese, Milan, Verona, Napoli). Un numero non sufficiente vista la necessità di 14 preferenze: tutto, dunque, è stato rinviato alle prossime riunioni.