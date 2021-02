Nuovo stadio, Inter e Milan accelerano: in arrivo i documenti richiesti dal Comune

Giornata calda in casa Inter. Come riportato da Il Giorno, arrivano anche novità sul fronte del nuovo stadio in ballo con il Milan.

I due club infatti, entro questa settimana, invieranno le integrazioni richieste sul progetto del nuovo San Siro al Comune di Milano, come precedentemente accordato con Palazzo Marino che ha chiesto di chiarire i titolari delle società a capo di Inter e Milan.

Inoltre verranno forniti ulteriori chiarimenti sulla quantità e qualità degli spazi che rimarranno ad uso pubblico, sulle eventuali funzioni di intrattenimento da convenzionare con il Comune e altre integrazioni che riguardano il piano economico finanziario. Solo a quel punto si stabilirà se il progetto del nuovo San Siro meriti o meno l’interesse pubblico.

