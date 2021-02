Suning e i 712 milioni per l’Inter: lo scudetto il miglior regalo prima dell’addio

Più di 700 milioni di euro investiti da quando è capo dell’Inter, per l’esattezza, come riportato da Tuttosport, sono 712 i milioni messi sul tavolo da Suning in quattro stagioni dal 2016.

Dopo aver acquistato la maggioranza dell’Inter per 128 milioni di euro e contribuito subito ad un aumento di capitale da 142 milioni, la famiglia Zhang ha immerso nuovo denaro sotto forma di prestiti per un totale di 336 milioni. A questi vanno aggiunti poi i 160 milioni di ricavi commerciali arrivati dalle aziende di Suning o legato al gruppo.

Al di là di quello che sarà il destino del club e di Suning, tutto il lavoro svolto fin qui non può essere dimenticato. L’Inter è tornata ad essere grande e a lottare al vertice dopo anni. Ecco perché lo scudetto, il grande obiettivo di Suning, sarebbe il meritato regalo da consegnare al presidente Steven Zhang prima della sua uscita.

