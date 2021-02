TS – Il Covid torna a spaventare l’Inter. Conte trema: pericolo Nazionali a fine mese

Il coronavirus torna a spaventare l’Inter, dopo la notizia della positività di quasi tutta la dirigenza, nel momento migliore della stagione nerazzurra.

Come riportato da Tuttosport, a preoccupare Conte è anche la sosta delle nazionali prevista a fine mese. L’Inter dovrà liberare i soliti 14-15 giocatori, proprio ad ottobre e novembre le convocazioni crearono diversi problemi, restituendo all’Inter alcuni giocatori positivi. Il rischio di bissare quanto accaduto già ad ottobre scorso è altissimo, anche in virtù della diffusione delle varianti in tutta Europa.

