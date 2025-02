Disinnescata l’Inter over-30: Inzaghi non ha più segreti e perde punti

Continuano le analisi dei giornali e degli opinionisti sul momento di forma dell’Inter che desta un po’ di preoccupazioni tra i suoi tifosi, la brutta sconfitta per 3-0 ottenuta giovedì sera sul campo della Fiorentina ha lasciato parecchio amaro in bocca ai tifosi nerazzurri e adesso la corsa scudetto si è complicata molto.

Il Napoli rimane infatti a +3 sull’Inter e ad inizio marzo si giocherà lo scontro diretto al Maradona. Come analizza questa Tuttosport, ciò che preoccupa di più Simone Inzaghi è il rischio che la sua rosa composta per lo più da over-30 sia ormai priva di segreti per gli avversari che così riescono a fermala.

Prima il Milan tra Supercoppa e campionato poi il recupero a Firenze di Serie A: l’Inter è andata incontro a troppe battute d’arresto nell’ultimo mese. Conceicao e Palladino hanno dimostrato come si disinnesca l’Inter e il gioco di Inzaghi: i nerazzurri sono chiamati ad una reazione già lunedì sera a San Siro proprio contro la Fiorentina.