Frattesi è un caso: qualcosa si è rotto con l’Inter

La brutta sconfitta dell’Inter a Firenze rischia di portarsi dietro alcuni malumori in tutto l’ambiente nerazzurro: un ko così pesante nessuno lo poteva mettere in conto soprattutto per i toni con cui è arrivato e adesso la corsa scudetto tra gli interisti viene vista con più sfiducia.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi viene dedicato ampio spazio anche ad un problema relativo a Davide Frattesi: secondo il quotidiano si è rotto qualcosa tra l’Inter e il centrocampista ex Sassuolo. Si tratta di un caso che preoccupa sia il tecnico Simone Inzaghi che la società.

A gennaio si era parlato molto di un possibile addio di Frattesi all’Inter con la Roma in primis e tante altre squadre pronte a prenderlo ma le alte richieste dei nerazzurri per il cartellino hanno fermato sul nascere ogni trattativa. In estate è comunque prevista la partenza del numero 16 per cercare di “chiudere” il caso.