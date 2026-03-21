Divieto di trasferta a Firenze, l’incredibile gesto dei tifosi dell’Inter

Fino al 23 marzo i tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta per via del divieto imposto dopo i fatti di Cremona. Ma il sostegno in vista di una partita che si prospetta fondamentale per il percorso verso lo scudetto non è mancato.



Proprio mentre gli uomini di Chivu si apprestavano nel pomeriggio di oggi a lasciare Milano per mettersi in viaggio verso Firenze, un bagno di folla dai colori nerazzurri li ha attesi alla stazione per caricarli. Il supporto della Curva non è mancato, con i tifosi che hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai giocatori.

Un’atmosfera di incoraggiamento per caricare Chivu e i suoi che conferma anche le speranze che ogni tifoso nerazzurro nutre per un finale di stagione trionfante.