Djorakeff su Ronaldo: “Zidane era un grandissimo, ma di Fenomeno ce n’è solo uno”

Youri Djorkaeff è uno di quei giocatori che rimane impresso indelebilmente nei cuori dei tifosi. E quelli nerazzurri, ovviamente, non fanno eccezione. L’ex calciatore francese ha parlato ai microfoni del Guardian dei 2 calciatori più forti con cui ha giocato.

Djorakeff ha dichiarato: “Zidane è stato un calciatore fantastico, sapeva esattamente dove si trovava ogni compagno in campo in qualsiasi momento. Era come se avesse un potere speciale per trovarti e poter scambiare con te. Tuttavia il migliore in assoluto era Ronaldo. Non servono parole per descriverlo, lui era semplicemente Ó Fenómeno”.

