Spagna-Germania, Sergio Ramos esce infortunato nel primo tempo. A rischio la gara con l’Inter?

L’Inter tornerà in campo domenica contro il Torino, prima della gara di Champions League prevista per mercoledì 25 novembre. I nerazzurri quel giorno affronteranno il Real Madrid, dopo la sfida di andata finita 3 a 2 per gli spagnoli. Un probabile assente potrebbe essere Sergio Ramos, che ha subito un infortunio pochi minuti fa.

Durante la gara tra Spagna e Germania, infatti, il capitano dei Blancos ha riportato una lesione acuta al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il tutto è accaduto al 43′ minuto del primo tempo, sul risultato di 3 a 0 per gli spagnoli, e ovviamente le condizioni del difensore verranno valutate nelle prossime ore.

