E’ online il documentario che racconta la vita di Gabigol. Jorge Jesus: “Uno dei migliori attaccanti al mondo”

Due campionati vinti da protagonisti, ma soprattutto una Copa Libertadores che il Flamengo ha conquistato grazie alla sua doppietta in finale: da quando Gabigol è tornato in Brasile è tornato ad essere quel calciatore decisivo che tutti si aspettavano di vedere in Europa. Una traiettoria incredibile che 11 mesi fa ha convinto Globoplay ad iniziare a girare le ripresa su un documentario che in quattro episodi racconta la vita di Gabriel Barbosa.

Tra i contenuti esclusivi, oltre alla carriera del calciatore raccontata dai primi anni dietro ad un pallone sino alle ultime vittorie del 2019, sono state realizzate anche interviste ad allenatori e compagni, tra cui l’ex Atletico Madrid Filipe Luis e l’ex tecnico del Flamengo Jorge Jesus che con queste parole ha manifestato la sua gratitudine nei confronti di Gabigol: “Vuole sempre competere. Non è un caso che Gabriel sia uno dei migliori attaccanti del mondo. So cosa sto dicendo. Non è solo tecnicamente, ma anche fisicamente e mentalmente”.

