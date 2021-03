Repubblica – Inter contro tutti: stasera l’Atalanta avrà un paio di tifosi in più

Se di base giocare contro l’Atalanta risulta essere spesso un brutto affare per chiunque, stasera l’Inter dovrà vedersela anche con due tifosi speciali che faranno il tifo per la Dea. Si tratta infatti dei due allenatori di Milan e Juventus, Stefano Pioli e Andrea Pirlo, i quali comprensibilmente sperano in un crollo della formazione di Antonio Conte attualmente in testa al campionato. Rossoneri e bianconeri, peraltro avversari storici dei nerazzurri, potrebbero difatti rientrare in piena corsa in caso di risultato favorevole per la squadra di Gasperini.

Come sottolineato questa mattina da la Repubblica, Gasp sarebbe tra l’altro ben lieto di fare un favore a Milan e Juventus, sia perché accorcerebbe anche lui in classifica con la sua Atalanta, ma soprattutto perché quando incrocia la sua ex squadra cerca sempre di prendersi una rivincita alla sua fallimentare esperienza in panchina a Milano. In tutto ciò, però, bisognerà fare i conti proprio con l’Inter, che nelle ultime settimane ha dimostrato di meritarsi questo scudetto mettendo in mostra un gioco divenuto brillante. Ad Antonio Conte ed i suoi ragazzi l’ultima parola, perché in caso di successo la strada verso il titolo diverrebbe ancor più breve e con meno insidie.

