Dopo l’Inter anche il Bayer Leverskuen attacca il Cile. Il ds Völler: “Ci prendono in giro. Fanno giocare…”

Dopo la dura presa di posizione dell’Inter nei confronti del ct del Cile Rueda, anche Rudi Völler, direttore sportivo del Bayer Leverksuen, ha avuto da ridire sul trattamento dello staff medico della Federazione cilena nei confronti dei giocatori.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sport Bild: “Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<