SM – Messi lascerà il Barcellona: l’Inter c’è e sfida Guardiola. Ingaggio shock

I tifosi dell’Inter hanno accarezzato nell’ultima finestra di mercato il sogno di vedere Messi con la maglia nerazzurra. La Pulce è stato poi trattenuto dal Barcellona ma tutto fa credere che questa sia l’ultima stagione al Camp Nou del fuoriclasse argentino.

Il contratto è in scadenza nel 2021 e cosi le big d’Europa sognano di prenderlo a zero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter è in piena corsa. L’operazione resta difficile perché lui chiede 50 milioni a stagione, ma non bisognerà più trattare il costo del cartellino con il Barcellona. Ci sarà da fare i conti sempre con il Manchester City di Pep Guardiola, club che è stato più vicino a prenderlo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<