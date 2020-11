Biasin e il rebus Eriksen: “O lo fai giocare davvero o lo vendi. La via di mezzo non ha senso”

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, su Twitter ha fornito la propria posizione in merito alla discussione che si è creata all’interno dell’ambiente nerazzurro su Eriksen.

Hanno fatto infatti discutere le parole rilasciate dal ritiro della Danimarca e ancora una volta l’ex Tottenham così è finito al centro di dibattiti. Ecco il pensiero di Biasin: “O ci credi e lo fai giocare davvero o non ci credi e te ne privi. Entrambe le soluzioni sono legittime, la via di mezzo non ha senso. Con Eriksen si arriverà a prendere una decisione corretta dopo qualche mese di troppo. Consentitemi una postilla: io avrei scelto la prima”.

Ecco il tweet:

