Sky – Inter-Monza, retroscena su Galliani: la prima volta ad Appiano tra stupore e foto ricordo

Adriano Galliani per la prima volta nel centro sportivo dell’Inter. Chi lo doveva mai dire eppure è realtà. L’ex dirigente del Milan, in qualità di amministratore delegato del Monza, ha varcato i cancelli di Appiano in vista dell’amichevole in programma questo pomeriggio contro la squadra nerazzurra.

Come riportato da Sky Sport, Galliani si è fermato davanti ai cancelli del centro sportivo dell’Inter e ha immortalato il tutto con uno scatto, dichiarando di non aver mai pensato nella vita ad un momento come questo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<