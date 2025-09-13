13 Settembre 2025

Doppia mossa a SORPRESA in Juve-Inter: la scelta di Chivu

Chivu in conferenza prima di Inter-Torino

Il giorno di Juventus-Inter è arrivato. Il big match dell’Allianz Arena, valido per la 3a giornata di Serie A, sarà subito un test importante per entrambe le squadre. A causa anche alla sosta per le nazionali, i due allenatori sono al lavoro da giorni su quella che potrebbe essere la migliore formazione da schierare.

E potrebbe esserci una doppia sorpresa, una per squadra. Lato Inter, Chivu sembra aver sciolto i dubbi riguardanti Akanji, mentre rimane ancora vivo il ballottaggio Mkhitaryan-Sucic. La novità, però, è la probabile titolarità di Carlos Augusto, al posto di Dimarco.

Anche Tudor deve ancora prendere diverse scelte definitive, ma una mossa a sorpresa sembra quasi certa: con altissima probabilità Vlahovic giocherà titolare al posto di David. Il calcio d’inizio (ore 18) si avvicina, ma le prime sorprese arrivano già fuori dal campo.

