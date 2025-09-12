Capello AVVERTE l’Inter: “DUE top sono da recuperare di testa”

Juventus-Inter è alle porte e sul sito de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha presentato la sfida dell’Allianz Stadium in programma domani sera. L’ex allenatore ha parlato dello stato di forma di entrambe le squadra in vista del derby d’Italia.

Soffermandosi sui nerazzurri, Fabio Capello ha evidenziato l’importanza di riavere in piena forma due giocatori che secondo lui al momento sarebbero ben lontani dalla condizioni migliore. Si tratta di Calhanoglu e Barella.

Queste le sue parole:

“La cosa più importante per l’Inter è recuperare lo spirito giusto a centrocampo, in particolare Calhanoglu. Domenica l’ho guardato attentamente nella partita che la Turchia ha giocato contro la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale: è un giocatore da recuperare nella testa, nello spirito e nella velocità di gioco. È stato a lungo l’uomo in più a centrocampo dell’Inter, imprescindibile. Ho sempre detto che era uno dei tre centrocampisti più forti d’Europa. E pure Barella in Nazionale non mi è sembrato il solito uomo in più che si vede a Milano. Se loro sono da recuperare di testa, però, a livello collettivo è lo spirito di squadra quello che è assolutamente da ritrovare, con la determinazione giusta che mi sembra sia andata persa con quella famosa sconfitta in finale di Champions League a fine maggio”.