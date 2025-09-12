Svelata la nuova maglia l’Inter: ECCO quando sarà presentata

La stagione è appena iniziata e negli scorsi giorni l’Inter ha presentato la terza divisa. Tuttavia, sono già state diffuse diverse informazioni su quella che sarà la maglia dei nerazzurri per il 2026/2027, con un ritorno del giallo e di strisce nerazzurre più classiche.

Ne ha parlato il sito specializzato Footy Headlines, che nella giornata di oggi ha confermato le notizie già emerse. Non solo, il sito ha annunciato che la maglia dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2026. In anticipo, pertanto, rispetto alle ultime presentazione della divisa casalinga, sempre fissate tra giugno e luglio.

Queste alcune immagini:

2 Immagini