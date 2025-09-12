12 Settembre 2025

Svelata la nuova maglia l’Inter: ECCO quando sarà presentata

Le ultime novità

La stagione è appena iniziata e negli scorsi giorni l’Inter ha presentato la terza divisa. Tuttavia, sono già state diffuse diverse informazioni su quella che sarà la maglia dei nerazzurri per il 2026/2027, con un ritorno del giallo e di strisce nerazzurre più classiche.

Ne ha parlato il sito specializzato Footy Headlines, che nella giornata di oggi ha confermato le notizie già emerse. Non solo, il sito ha annunciato che la maglia dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2026. In anticipo, pertanto, rispetto alle ultime presentazione della divisa casalinga, sempre fissate tra giugno e luglio.

Queste alcune immagini:

    Enrico Traini

    Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.