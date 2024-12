Dove vedere Cagliari-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv e streaming

Si chiuderà ufficialmente con la trasferta di Cagliari il 2024 dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nell’ultimo appuntamento in campionato prima dell’impegno in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita di inizio gennaio, saranno impegnati nella sfida sempre molto insidiosa sul campo del Cagliari di Davide Nicola.

Una partita fondamentale per l’Inter, non solo per chiudere bene un anno che ha regalato numerose gioie ai tifosi nerazzurri tra cui lo scudetto della seconda stella, ma anche per dare quella spinta necessaria a poter affrontare con serenità e determinazione la semifinale di Supercoppa del 2 gennaio contro un’Atalanta in ottima forma.

Il calcio d’inizio di Cagliari-Inter è in programma per sabato 28 dicembre alle ore 18:00.

Probabili formazioni di Cagliari-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Cagliari-Inter

Cagliari-Inter verrà trasmessa sabato 28 dicembre alle ore 18:00 in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Cagliari-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

