Dove vedere Cagliari-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta TV e streaming



Dopo la dolorosa eliminazione dalla fase a gironi della Champions League maturata dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter si prepara a tornare in campo e lo farà contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Fischio d’inizio domenica 13 dicembre alle ore 12:30.

Informazioni utili per seguire il match

Cagliari-Inter sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su PassioneInter.com sarà fornita poi la diretta testuale del match, oltre alla sua radiocronaca offerta sui nostri canali YouTube e Twitch. Segui Inter Torino live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

