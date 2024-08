Dove vedere Chelsea-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Chelsea-Inter in diretta tv e streaming

Si chiude con un test prestigioso il precampionato dell’Inter. A Stamford Bridge, la formazione di Simone Inzaghi affronta il Chelsea, nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Genoa. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 11 agosto alle 16.

Informazioni utili per seguire Chelsea-Inter

Chelsea-Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn, come già successo per le tre precedenti amichevoli nerazzurre contro Las Palmsa, Pisa e Al Ittihad.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Chelsea-Inter in diretta insieme a voi!