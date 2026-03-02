Dove vedere Como-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Como-Inter, semifinale Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo con le fasi più calde della competizione: sarà quello tra Como-Inter il primo dei quattro match delle semifinali, in programma martedì 3 marzo alle ore 21.00. Nerazzurri che lo scorso dicembre hanno eliminato il Venezia e a febbraio il Torino, mentre i padroni di casa hanno avuto accesso a questo turno grazie alla vittoria inaspettata sul campo del Napoli.

Como-Inter, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?

Como-Inter verrà trasmessa martedì 3 marzo 2026 alle ore 21:00 in diretta TV sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 5 del digitale terrestre, vale a dire su Canale 5.

Como-Inter sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Como-Inter in diretta insieme a voi!