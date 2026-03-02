Quote e pronostici Como-Inter: segnano entrambe le squadre

Dopo la vittoria interna contro il Genoa, che apre le porte alla settimana del decisivo derby di Milano, l’Inter è attesa dall’andata della semifinale di Coppa Italia. Ad attendere gli uomini di Chivu sarà il Como, vincitore del quarto di finale ai calci di rigore contro il Napoli di Antonio Conte.

Scommessa consigliata: Gol

La squadra di Fabregas è in buona forma e gioca un ottimo calcio, mentre l’Inter continua ad essere per distacco il miglior attacco in Italia. In un contesto del genere, potrebbe nascere una partita molto divertente e ricca di gol.

Le quote di Como-Inter

Queste le principali quote di Como-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 3.00 3.40 2.37 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.95 1.85 Bet365

GOL NO GOL 1.69 2.05 Betsson

1X 1-2 x2 1.53 1.30 1.40 Snai

Probabili formazioni Como-Inter

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram.

Dove vedere Como-Inter: diretta tv e streaming

Como-Inter verrà trasmessa martedì 3 marzo 2026 alle ore 21:00 in diretta TV sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 5 del digitale terrestre, vale a dire su Canale 5.

Como-Inter sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Como-Inter in diretta insieme a voi!