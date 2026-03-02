L’Inter è in apprensione per le condizioni di Bonny, uscito negli ultimi minuti della gara contro il Genoa per un problema fisico. Il francese si è accasciato sul finire del match e ora la sua presenza nelle prossime partite è in dubbio.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha rimediato una contrattura al polpaccio che tuttavia non desta particolare preoccupazione. Ieri Bonny è stato visitato dallo staff medico ad Appiano Gentile, ma il consulto decisivo è in programma per oggi. Al rientro nel centro sportivo verrà deciso se sottoporlo o meno a ulteriori esami strumentali.

Quello che appare già certo è che il giocatore non partirà per la trasferta di Como, mettendo invece nel mirino il recupero per il derby. Anche se, come detto da Chivu dopo Inter-Genoa, occorre prudenza visti i precedenti stagionali. L’assenza dell’ex Parma si aggiunge a quella di Lautaro, mentre Thuram non sta vivendo un grande momento a livello realizzativo. Chivu, dunque, si affida soprattutto a Pio Esposito, mentre ha provato anche soluzioni alternative che prevedono Diouf e Frattesi a supporto di un’unica punta.