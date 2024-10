Dove vedere Empoli-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Empoli-Inter in diretta tv e streaming

Nel primo e unico turno infrasettimanale di questa Serie A, l’Inter dovrà affrontare la complicata trasferta di Empoli. Un campo che ha messo in difficoltà diverse formazioni in questo avvio di campionato e che riserverà non poche insidie anche alla squadra di Simone Inzaghi.

Il calcio d’inizio di Empoli-Inter è previsto per mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30.

Probabili formazioni Empoli-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Empoli-Inter:

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Informazioni utili per seguire Empoli-Inter

Empoli-Inter sarà trasmessa mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 in diretta da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Empoli-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Empoli-Inter in diretta insieme a voi!