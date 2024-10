Inter U23, l’allenatore si candida: “Non potrei mai rifiutare”

L’apertura netta del presidente Beppe Marotta sulla creazione di una seconda squadra dell‘Inter per la prossima stagione, palesata a margine dell’Assemblea dei Soci di ieri, ha riacceso i riflettori su un tema assai gettonato tra i tifosi nerazzurri.

Seguendo quanto fatto da Juventus, Atalanta e Milan, l’Inter potrebbe quindi diventare la quarta formazione del campionato italiano a lanciare una squadra U23 da far partecipare al prossimo campionato di Serie C. Un progetto ben consolidato in altri paesi esteri e che finalmente è sbarcato da qualche anno anche in Italia.

A proposito della possibilità di creare una seconda squadra dell’Inter che andrebbe a valorizzare ulteriormente i giovani prodotti dal vivaio nerazzurro in una campionato professionistico come la terza divisione, è arrivata una prima candidatura pesante per quello che sarebbe il ruolo di allenatore della formazione U23.

Dopo l’esperienza con la Primavera conclusa la scorsa stagione, l’ex Inter Cristian Chivu sarebbe infatti disposto a farsi carico di un’eventuale seconda squadra nerazzurra. Queste le sue parole nell’intervista per Radio Serie A: “Se allenerei l’Under 23 dell’Inter? Io i pensieri li faccio su tutto, non potrei mai dire no. Il progetto U-23 è importante, è meglio tenere i giovani in casa, sotto osservazione. Poi c’è la possibilità che si allenino con la prima squadra, così non puoi che migliorare”.