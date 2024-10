Inter, via al progetto Seconda Squadra: l’annuncio UFFICIALE

Nella giornata di ieri anche l’Assemblea dei soci dell’Inter ha approvato il bilancio della passata stagione. Com’era già nato da settimana, sono stati annunciati risultati in netto miglioramento che avvicinano sensibilmente il club nerazzurro al tanto atteso pareggio di bilancio. Nel corso dell’intervento di Beppe Marotta in video conferenza ai soci interisti, è stato svelata – tra le altre cose – l’intenzione di creare una seconda squadra a partire dal prossimo anno.

Questo l’annuncio del presidente dell’Inter: “Grazie a Oaktree lo stato di salute finanziaria del club è notevolmente migliorato nelle ultime due stagioni. Il nostro obiettivo per questa stagione è di continuare a competere ai massimi livelli in Italia, in Europa e anche sul fronte del primo Mondiale per Club. La nuova proprietà ha dato nuovo impulso agli investimenti infrastrutturali, in particolare per il progetto del nuovo stadio. La società punta quindi a uno sviluppo dei ricavi, guardando con un focus particolare al mercato americano. Vogliamo inserire giovani nell’organico e valuteremo la possibilità di costruire la seconda squadra a partire dalla prossima stagione“.