Rivoluzione difesa, Inzaghi CAMBIA tutto: fuori anche Dimarco

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto nell’ultimo turno di Serie A contro la Juventus, che per l’Inter è tempo di tornare subito in campo. Domani alle 18.30, infatti, la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata nell’unico turno infrasettimanale di questo campionato in trasferta contro l’Empoli.

Dopo le quattro reti subite a San Siro contro i bianconeri, il tecnico nerazzurro ha in mente diversi cambi di formazione a partire dalla difesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, al termine del match finito in parità contro la Juventus tra i più affaticati c’erano sicuramente de Vrij e Dimarco. Entrambi, dunque, dovrebbero partire dalla panchina contro l’Empoli.

In difesa si prospetta a questo punto una rivoluzione con una mossa tattica inaspettata: come fatto diverse volte in Nazionale, Bastoni con ogni probabilità dovrà agire anche in nerazzurro al centro della difesa con Pavard a destra e Bisseck a sinistra. Sulle corsie esterne, invece, a destra si va verso la riconferma di Dumfries con Darmian dirottato in piena emergenza a sinistra al posto di Dimarco.

Dalla panchina sarà eventualmente a disposizione a partita in corso anche Tajon Buchanan, mentre Carlos Augusto rimane out causa infortunio ai flessori.