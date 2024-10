Sorpresa Zielinski: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter sul contratto

Con l’approvazione del bilancio avvenuta ieri durante l’assemblea dei soci, sono emersi diversi dettagli in casa Inter riguardanti i contratti dei giocatori. Oltre alle notizie su alcune opzioni di rinnovo per calciatori in scadenza, è emersa anche una novità importante sull’accordo con Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, infatti, si è legato al club nerazzurro fino al 2028, un anno in più rispetto a quanto preventivato inizialmente. In ogni caso, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrà uscire in anticipo dall’accordo quadriennale, grazie a una clausola a favore del club alla scadenza del terzo anno di contratto.