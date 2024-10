Inter in attesa di Calhanoglu: c’è l’annuncio sul rientro in campo

Piotr Zielinski lo ha sostituito al meglio nel big match contro la Juventus, segnando anche una doppietta su rigore, ma è chiaro che Inzaghi e l’Inter attendono con ansia il rientro in campo di Hakan Calhanoglu, dopo l’elongazione agli adduttori accusata contro la Roma.

Non dovrebbe mancare tanto, come annunciato dal giocatore nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Probabile, come scrive la Rosea, che il centrocampista turco torni a disposizione per la sfida di domenica sera, a San Siro contro il Venezia. Niente da fare, invece, per la trasferta di domani contro l’Empoli.