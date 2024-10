L’Inter verso il pari di bilancio: Oaktree valuta la mossa a sorpresa

Il cambiamento epocale avvenuto negli ultimi mesi in casa Inter sembra essere ormai assorbito, con Oaktree che ha preso il posto della famiglia Zhang alla guida del club, continuando a perseguire l’obiettivo chiaro di ridurre a zero le perdite.

Un percorso che procede bene, come confermato dall’ultimo bilancio approvato ieri, con il riequilibrio contabile che sembra farsi sempre più vicino. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Oaktree ha garantito di ritrovare una solidità finanziaria, impossibile con Zhang a causa del prestito da ripagare. E il fondo americano potrebbe fare una mossa a sorpresa per migliorare ulteriormente lo scenario.

Come sottolinea la Rosea, non è da escludere un’estinzione anticipata del bond da 415 milioni di euro, in scadenza nel 2027. Oaktree lo ha già riacquistato per 15 milioni di euro, riducendo l’esposizione e potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi, visto un impatto attuale degli interessi sul bilancio da 29 milioni di euro all’anno.