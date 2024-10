Inzaghi pronto a cambiare: “Aria di DEBUTTO” immediato

In una stagione sempre più piena di impegni, Inzaghi ha già dimostrato di voler fare un ampio uso delle rotazioni e di sfruttare tutta la rosa a disposizione. Sono solo 4, infatti, i giocatori che ancora non hanno trovato spazio in campo. E presto potrebbe essercene uno in meno.

Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe ormai aria di debutto per Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa per 13 milioni di euro. Sommer, infatti, potrebbe riposare in una delle due gare in agenda nei prossimi giorni.

Se non sarà già domani contro l’Empoli al Castellani, è molto probabile che l’estremo difensore spagnolo parta titolare contro il Venezia, a San Siro, domenica 3 novembre. Con l’imminente debuto di Martinez, rimarrebbero in 3 a non essere ancora scesi in campo in questa stagione: Di Gennaro, Palacios e il rientrante Buchanan.