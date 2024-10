Trevisani sul Pallone d’Oro: “Campagna su Lautaro ridicola”

Dopo la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2024, che ha visto trionfare al fotofinish Rodri sul favoritissimo Vinicius, diversi opinionisti hanno espresso la loro idea su quella che è stata la classifica finale decretata in base al voto dei giornalisti.

Nell’ultimo episodio di Cronache di Spogliatoio, ad esempio, Riccardo Trevisani si è trovato in linea con la scelta di premiare la stagione del centrocampista spagnolo. Lo stesso giornalista, inoltre, si è detto d’accordo anche con la settima posizione che è stata assegnata a Lautaro Martinez per l’annata disputata con l‘Inter e con la Nazionale Argentina.

Questo il pensiero molto diretto di Trevisani: “Cosa ne penso di Lautaro settimo? Quello è, è corretto come Rodri primo. C’è stata una sorta di campagna elettorale abbastanza ridicola, non c’era una chance. Al di là dell’affermazione colorita che ho usato tempo fa, comunque quel Mondiale ha lasciato un segno sul livello. Lautaro ha vinto la classifica cannonieri nella Coppa America, ma in Champions League notizie? Ci sono i livelli e si son visti pure in Inter-Juve”.